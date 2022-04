Gazprom buiten de deur zetten vinden 15 Gelderse gemeenten te link, ze blijven vasthouden aan ‘fout’ contract

De gemeenten geven daarmee niet meteen gevolg aan de opdracht van minister Rob Jetten. Hij wil dat alle 120 Nederlandse gemeenten die een contract hebben met Gazprom, dat uiterlijk per 10 oktober opzeggen. Volgens Jetten is het ‘onwenselijk’ dat gemeenten via betalingen aan het gasbedrijf bijdragen aan de portemonnee van Poetin. De Russische president ligt zwaar onder vuur sinds de inval in Oekraïne.