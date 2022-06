Gecrasht 45 kilometerautootje had maar twee stoelen met gordels, twee tieners zaten in kofferbak

Gezellig­heid veroorza­ken kan best een complexe aangelegen­heid zijn

Aangenaam te lezen dat minister Christianne van der Wal zo van de gezelligheid is. Stond in deze krant. Ik wist het niet, ook niet dat ze de gezelligheid moest terugbrengen binnen de VVD. Nu is dat altijd een breekbare gang van zaken, voor gezelligheid zorgen als die er niet is. Meestal is die er niet voor niets niet. Als je geforceerd met gezelligheid in de weer bent, blijf je roepende in de woestijn.

