Gedeputeerde Conny Bieze moet opstappen

Video Mannen willen dolgraag vader zijn van in Egypte geboren Yassin

21:14 Britt van Baarlen (18) die in Egypte een zoon met een onbekende vader op de wereld zette en nu het land niet uitkomt, is bedolven onder reacties van mannen die zijn vader wél willen zijn. De echte vader zat daar overigens niet bij. Britt heeft de hoop opgegeven dat dit na alle publiciteit nog gebeurt, vertelt ze als deze krant haar opzoekt in Hurghada. ,,Onze laatste strohalm is de minister.''