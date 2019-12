Gedeputeerde Drenth maakt zich zorgen om Gelderse iconen, maar ‘stikstofcrisis biedt ook kansen’

Twee miljard euro, zo meldde de provincie deze week. Twee miljard is er nodig om het stikstofprobleem in Gelderland op te lossen. Da’s een hoop geld, erkent gedeputeerde Peter Drenth (CDA). Maar er moet dan ook een hoop gebeuren. Met het dinsdag gepresenteerde plan is een belangrijke stap gezet, zegt de landbouwgedeputeerde.



,,Straks weten we precies waar onze stikstof vandaan komt. Waar zitten onze bronnen? Lange tijd is de schuld ten onrechte alleen bij boeren neergelegd, maar die uitstoot komt ook van de industrie, wonen, en verkeer.”



De natuur in het Rivierengebied bijvoorbeeld, heeft veel meer te lijden onder de stikstofuitstoot van steenfabrieken en verkeer op weg en water, dan van koeien en varkens. In het bijzonder de scheepvaart was tot nu toe onderbelicht als vervuiler. Liefst 800 miljoen euro van die twee miljard is dan ook ingeruimd om schepen schoner te maken. ,,Een derde van alle binnenvaart in Nederland vaart over Gelderse rivieren. Daar komt enorm veel uitstoot van”, zegt Drenth.