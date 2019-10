Gedeputeerde landbouw Drenth wil duidelijke stikstofregels voor Gelderland op 1 december

Het Gelderse college werd woensdagavond vooral op de vingers getikt over hoe er gecommuniceerd is tijdens de stikstofcrisis. Haastige spoed was in deze niet goed, erkende landbouwgedeputeerde Peter Drenth tijdens een debat over de kwestie.

Vrijwel zonder uitzondering gaven de politieke partijen in het Gelderse provinciehuis aan dat de onduidelijkheid die is ontstaan nadat boeren op de Markt van Arnhem hadden geprotesteerd, niet goed was. Waren de stikstofregels in Gelderland nou ingetrokken of opgeschort, en wat mag er nou wel en wat niet?

Kritiek

Gedeputeerde Drenth (Landbouw, CDA) kreeg na het boerenprotest op 14 oktober al de nodige kritiek te verwerken. Hij zou, net als andere provincies, gezwicht zijn onder druk van agrariërs. Bovendien liepen de mededelingen uiteen over wat Gelderland nou eigenlijk, na gesprek met de boerenbonden, had besloten. In het debat gisteravond werd daar nog even fijntjes bij stilgestaan.

Drenth erkende dat de communicatie beter had gekund. ,,In de haast om regels vast te stellen, is er in met niet één sector gesproken. Dat is niet hoe we het in Gelderland doen”, zei de gedeputeerde tegen Provinciale Staten. ,,Als we één ding geleerd hebben de afgelopen weken, dan is het wel dat je even goed na moet denken voordat je iets opschrijft, voordat je iets besluit, en iets de wereld in slingert.”

Geduld voor duidelijke regels