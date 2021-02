Gedetineerde schopt veroordeelde verkrachter meisje (17) van trap in gevangenis

Tonnen aan vervuild ingezameld plastic bezorgen gemeente Arnhem hoofdbre­kens

9:19 ARNHEM - Het gemeentebestuur zit behoorlijk in de maag met het verkeerd door de bevolking inzamelen van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pdb). Zestig procent gaat na afkeuring alsnog de vuilverbranding in. In drie maanden tijd ging het vorig jaar om 749.000 kilo, zo blijkt uit de laatste cijfers.