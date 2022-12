Gedumpte kat in reismandje beland bijna in vuilniswagen • 10.000 euro voor gouden tip naar voortvluchtige tbs’er

RABOBANK VERDACHTE IN WITWASONDERZOEK OM | Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. Dat heeft justitie gedaan naar aanleiding van een melding van De Nederlandsche Bank (DNB). Over het strafrechtelijk onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.

ZOON STEEKT MOEDER, BUURMAN ÉN AGENT NEER | Terwijl Nederland maandagavond massaal cadeautjes uitpakt, gaat het aan de chique Molenlaan in Rotterdam-Hillegersberg gruwelijk mis. Een 19-jarige bewoner steekt zijn moeder, een buurman én een agent neer. ,,Hij leek verward.”

RADBOUDFILOSOOF LOOPT WEG BIJ OP1 | De comeback van Gordon op de Nederlandse televisie is niet in stilte voorbijgegaan. De 54-jarige entertainer was gisteravond te gast bij Op1 om zijn nieuwe SBS 6-programma’s te pluggen. Halverwege het gesprek, dat toen vooral over de mensenrechten in Dubai en Qatar ging, besloot andere gast Fleur Jongepier op te stappen. ,,De opmerking van Gordon viel verkeerd.”

BRANDSTICHTER THEO MOET NAAR TBS-KLINIEK | De Graafse brandstichter Theo (61) moet een tbs-inrichting in. Hij krijgt vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch woensdag bepaald.

10.000 EURO VOOR GOUDEN TIP IN ZOEKTOCHT NAAR GEVLUCHTE TBS’ER | Sherwin W. is op de opsporingslijst van Europol gezet. Daarop staan de meestgezochte criminelen van Europa. Ook wordt er een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de ontsnapte tbs’er.

DUITSLAND PAKT RECHTS-EXTREMISTEN OP | De Duitse politie heeft 25 leden en aanhangers van een extreemrechtse beweging opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een staatsgreep. Zij waren volgens aanklagers van plan om gewapend de Bondsdag, het Duitse parlement, te bestormen en parlementariërs te gijzelen. Onder de ruim vijftig verdachten zijn oud-Bundeswehr-soldaten, een oud-parlementariër en een bekende prins.

OPGEPAKTE DOCENT HAD OOK SEKS MET MINDERJARIGE | De 44-jarige Vlijmense onderwijzer die deze zomer werd opgepakt omdat hij naaktfoto’s van kinderen op zijn telefoon had, heeft volgens justitie ook jarenlang seks gehad met een minderjarig meisje.

NEC-SUPPORTERS BOYCOTTEN GELDERSE DERBY | De grootste supportersclubs van NEC gaan het uitduel met Vitesse komende maand boycotten. De clubs spreken in een gezamenlijk statement hun onvrede uit over het - in hun ogen - te lage aantal uitsupporters (400) dat de gemeente Arnhem bij de Gelderse derby wil toelaten.

PARKEREN MET AUTOMATISCHE PARKEERHULP GAAT HELEMAAL MIS | Op de Annastraat en de Graaf Lodewijkstraat in Arnhem is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd. Meerdere auto’s raakten beschadigd op het moment dat de automatische parkeerhulp van een auto op hol sloeg en het parkeren daarvan gruwelijk misging.

DOCHTER EN ZOON VERGEVEN CHAUFFEUR DIE HUN VADER DOODREED | Vergeving voor de Duitse vrachtwagenchauffeur die maandag 28 februari een hoogbejaarde fietser (86) doodreed op een kruising in het Achterhoekse Sinderen. ,,We hopen dat hij zijn leven kan vervolgen.”

DE GRAAFSCHAP ZET VELDVERWARMING AAN | De Graafschap heeft de veldverwarming aangezet voor de komende twee thuisduels met FC Eindhoven en Willem II en is daar niet blij mee vanwege de enorm gestegen energieprijzen. ,,Van mij mag het snel weer 10 of 12 graden worden”, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap.

FEEST IN GELDERSE STEDEN NA WINST MAROKKO | In delen van Arnhem en Nijmegen wordt flink feest gevierd na de winst van Marokko op Spanje, tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Marokko won op spectaculaire wijze na penalty’s van Spanje, op voorhand een van de favorieten voor de WK-titel.

BOHEMIAN RHAPSODY WEER OP NUMMER 1 | Queen staat dit jaar voor de negentiende keer met Bohemian Rhapsody bovenaan de Top 2000 van NPO Radio 2. Danny Vera, in 2020 nog de nummer 1, is net als vorig jaar met Roller Coaster te vinden op de tweede plaats. Kijk voor de overige top-10 hier.

REISMANDJE MET KAT BIJ HET VUILNIS GEZET | Een jonge kat, van naar schatting een half jaar oud, is dinsdag aan de vuilniswagen ontsnapt. Het dier was, inclusief reismandje, gedumpt bij een inzamelpunt voor plastic afval in Kampen. ,,Een sneue aangelegenheid’’, erkent ook Ferry Vierveyzer van het Zwolse dierenasiel, waar het beestje uiteindelijk is opgevangen.

DIT NIJMEEGS RESTAURANT OPENT VOOR HET LAATST OP EERSTE KERSTDAG | De energiecrisis hakt erin, het personeelstekort loopt op: voor de eigenaren van restaurant Van Dijk en De Boer in Nijmegen-Oost zijn het redenen de stekker eruit te trekken. ,,De onzekerheid is te groot”, zegt Dennis van Dijk.

