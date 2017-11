Geef de Beul van de Balkan levenslang

Mienke draagt ook op haar bruiloft een vergiet op haar hoofd

8:29 NIJMEGEN - Mienke de Wilde, de Nijmeegse rechtenstudente, is naar de hoogste bestuursrechter gestapt in het conflict met de gemeente Nijmegen. De Wilde wil voor haar nieuwe rijbewijs een pasfoto met een vergiet op haar hoofd. Die vergiet hoort bij haar geloof, zegt ze, het is een religieus hoofddeksel.