Geef uw mening over ons (premium) nieuws

OPROEPNIJMEGEN - De Gelderlander vindt het heel belangrijk om te weten hoe onze lezers denken over onze producten. Daarom doen we regelmatig onderzoek. Naar onze krant, maar ook naar onze site en app.

Daarom zijn we op zoek naar bezoekers van onze site en app, die regelmatig online nieuws lezen en willen meewerken aan een nieuw lezersonderzoek. Het mogen zowel abonnees als niet abonnees zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Waar gaat het onderzoek over?

Bij De Gelderlander zijn we in 2018 begonnen met ‘premium verhalen’. Dit zijn artikelen, speciaal bedoeld voor onze abonnees. Wij willen graag weten wat u als bezoeker van deze verhalen vindt. Kiezen we de juiste artikelen? Hoe denkt u dat de selecte tot stand komt? En zou u zelf andere keuzes maken? Wij horen graag uw mening.

Wanneer en waar vindt het onderzoek plaats?

De sessies worden op 22 en 23 januari 2019 ‘s avonds gehouden op het hoofdkantoor van De Gelderlander aan Kaapstander 24 in Nijmegen. De precieze tijd wordt nog bekend gemaakt. Deelnemers worden voor één van de twee sessies uitgenodigd.

Voor het onderzoek werken we samen met studenten van de Radboud Universiteit. Zij begeleiden de bijeenkomsten. Het doel is dat deelnemers met elkaar kunnen discussiëren over de waarde van online nieuws en aangeven wat zij hierbij belangrijk vinden.

Het gesprek duurt maximaal 2 uur. De deelnemers ontvangen na de sessie een waardebon van €20,-. De sessie wordt opgenomen met een videorecorder. De gegevens van alle deelnemers worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor onderwijsdoeleinden.