Geen feest op Plein '44 tijdens Vierdaagsefeesten • Voetbalkooiruzie loopt uit de hand in Ochten

nieuwsupdateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Er is al jarenlang gedoe over het jongerenveldje en dat wordt alleen maar erger en de Vierdaagsefeesten moeten het dit jaar doen zonder een podium op Plein ’44.