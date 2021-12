Geen kerstborrel: klik op een kerstpakket en proost naar het scherm

De kerstborrel? Die gaat niet door , antwoorden veel bedrijven. De ondertoon is een beetje: hoe kóm je op het idee.



De Christelijke Hogeschool Ede hecht erg aan de kerstviering, maar zet vanwege de maatregelen toch een dikke streep door een sympathiek plan. ,,We wilden geen borrel doen, maar een kerstmarkt met lokale ondernemers en hun producten. Onze werknemers mochten daar dan iets uitzoeken”, vertelt woordvoerder Peter van Leeuwen. Dat mogen ze nog steeds. Met een zucht: ,,Maar nu online.”



Een kerstborrel past op zich binnen de coronaregels. Werk is geen thuis, waar het advies is: maximaal vier gasten. Met 1,5 meter ertussen mag je dus best even samenkomen bij het kopieerapparaat, flesje rood en wit erop, een zak borrelnootjes ernaast en klaar. Maar veel bedrijven zeggen dat ze geen trek hebben in nog meer principiële discussies in de appgroep en op de gang.



Proosten naar het scherm

Was de lol van de kerstborrel dat er altijd iets voorviel waarover de grappen tot half januari goed bleven, nu zetten veel werknemers de laptop thuis aan voor een virtueel samenzijn in kerstsfeer.



,,Daar zijn we heel druk mee”, zegt Taco Hermeling van TB Events in Doetinchem. Deze uitjesspecialist richtte tijdens de coronacrisis tien studiootjes in van waaruit presentatoren de onlinequizzen begeleiden. ,,Populair zijn nu de pubquiz en het Gek op Holland-spel. En met een borrelbox erbij heb je toch het idee van een samenzijn met kerst.”



Vijftien onlinefeestjes heeft TB Events deze donderdag op de planning staan: ,,We merken dat bedrijven hun budget voor leuke dingen nog moeten opmaken. Vaak krijgen ze volgend jaar minder budget omdat ze het geld niet nodig hebben gehad. We hebben wel wat buitenactiviteiten in de agenda staan rond bedrijven en kerst, vooral in de middag, maar dat loopt niet zo hard als anders. Bedrijven zijn heel voorzichtig.”

Vuurkorven en hot tubs

Elke vrijdagmiddag borrelen de medewerkers van aannemersbedrijf Chris Liet in Rheden. ,,Daar hoeft het geen kerst voor te zijn”, vertelt een medewerkster lachend.



,,Een biertje met iets lekkers. Dat is voor de jongens echt een dingetje. Dat missen ze nu. Maar zij spreken elkaar iedere dag op de bouw. Dat is misschien anders dan wanneer je allemaal thuis werkt. Dan heb je die kerstborrel nodig om elkaar weer eens te zien.”



Hier en daar gaat er heus nog wel íets door: ,,Wij hebben de komende dagen enkele kerstborrels gepland staan voor 75 gasten”, zegt Jaap Thomassen van Villa Velperweg in Arnhem.



Afzeggingen waren er volgens hem na de persconferentie van dinsdag helaas ook genoeg. Maar de kerstborrels die doorgaan worden een plaatje, belooft hij. ,,Buiten, met vuurkorven en hot tubs. We hebben geluk met een tuin achter en een groot terras voor.”

Duurder kerstpakket

,,Geen borrel, wel een online-momentje”, zegt Corine Rodenburg, woordvoerster van zorgverzekeraar Menzis in Wageningen. De 600 medewerkers worden normaliter in drie etappes - ‘Anders past het niet in de ruimte’ - uitgenodigd voor een kerstborrel.



En die heeft volgens Rodenburg, die er twee keer bij was, een goeie reputatie opgebouwd bij de medewerkers: ,,Gezellig, met een hapje en een drankje. Het is jammer dat ie voor een tweede keer niet doorgaat, maar we hebben er alle begrip voor dat het niet kan. We werken in de zorg.”

‘Van die bonus wordt dan een barbecue gekocht’

Omdat de kerstborrel en de nieuwjaarsreceptie niet doorgaan, merken fabrikanten van kerstpakketten dat werkgevers meer geld uitgeven aan dit jaarlijkse gebaar. De kerstbonus brandt bij een hoop mensen een gat in de zak, vertelt Nick de Graaf van Black & Blue Events in Nijmegen, dat workshops barbecueën geeft, catert en barbecuespullen verkoopt.



,,En van die bonus wordt dan een barbecue gekocht.” In de winter? Het idee dat je 365 dagen per jaar kunt barbecueën wint volgens De Graaf al jaren aan populariteit, maar de workshops hebben ze voorlopig afgezegd. ,,We kunnen de 1,5 meter niet garanderen.”

Het regent afzeggingen ,,Werkgevers hebben ons afgelopen weken niet gevraagd of ze een kerstborrel moesten plannen”, zegt woordvoerder Mieke Ripken van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,Maar sinds de laatste persconferentie horen we wel veel berichten van bedrijven in de horeca- en evenementenbranche.



Het regent afzeggingen, zeggen ze. Je moet echt zoeken naar een bedrijf dat die kerstborrel nog laat doorgaan. Als ze iets doen, gaat het allemaal online. Hier op kantoor ook. En de vele uitnodigingen voor kerstborrels en nieuwjaarsrecepties van bedrijven die we altijd krijgen: allemaal ingetrokken of digitaal.”