Geen koe meer in de wei, wat betekent dat? ‘De doodsteek voor het platteland’, klinkt het in Vragender

Het is stil bij het Vragenderveen. Pas als de enige passant op de weg even stopt, schiet een ree de struiken in. Dit is beschermd Natura 2000-gebied. Bijzonder hoogveen tussen bosrijk gebied.



,,Erg mooi hier’’, vinden twee wandelaars uit de Randstad. Ze zijn in de Achterhoek op vakantie. Ook voor het boerenlandschap? ,,Ach, het is allemaal hetzelfde. Rijgras, aardappelen, maïs. En die megaboerderijen, nee dat is niet echt mooi.’’ Ze zouden de boeren niet missen als die weg moeten om natuur te behouden, dat is duidelijk.



Daar wil Harry Krabben niets van weten. Samen met zijn vier dochters runt hij een boerderij, op steenworp afstand van Vragender. Hij wijst naar de heuvel verderop. Juist omdat de molen daar veel wind kon vangen, is hier ooit een dorp ontstaan. Een dorp met een fraai coulisselandschap, verzucht Krabben. ,,Al die boeren hier hebben ook nog opvolgers. Ze zijn hier zó mooi bezig. En dan willen ze dat laten verdwijnen...’’