Geen overname NXP door Qualcomm: Eindhoven kan vrolijk aan het werk

EINDHOVEN - De teleurstelling bij chipbedrijf NXP in Eindhoven is groot, maar de circa 200 werknemers van het hoofdkantoor in Eindhoven kunnen vrolijk aan het werk gaan. Dat zegt directeur Nederland van NXP Guido Dierick als reactie op het definitief niet doorgaan van de overname door het Amerikaanse Qualcomm.

Donderdagochtend 6.00 uur liep de overeenkomst tussen de twee bedrijven over de overname van NXP door Qualcomm voor 44 miljard dollar na een jaar en negen maanden af. De oorzaak dat de overname mislukte was dat de Chinese overheid nooit afkwam met een toestemming, terwijl alle andere landen waarin de bedrijven actief zijn wel al hadden toegestemd.

Geen argumenten

Volgens Dierick hadden de Chinezen geen argumenten voor het niet verlenen van de toestemming. „We hebben niet de duidelijkheid gekregen die we wilden. Alle andere goedkeuringen waren binnen maar de deal is in China verzand. Het had uitsluitend te maken met de handelsoorlog die tussen China en de Verenigde Staten werd gevoerd. We waren dicht bij de finishlijn, vooral toen vorige maand het Chinese bedrijf ZTE alsnog toestemming kreeg om in de VS te handelen dachten we dat het zou lukken.”

Een uitgebreid integratieplan van de twee bedrijven om ze in elkaar te schuiven kan nu de prullenbak in. „De impact hiervan op de Nederlandse werknemers van NXP was niet zo groot geweest. Alleen voor een deel van de werknemers van het hoofdkantoor had het mogelijke gevolgen. Maar zij kunnen nu weer vrolijk aan het werk gaan.” NXP heeft in Eindhoven circa 200 werknemers op het hoofdkantoor. Voor de ruim 400 werknemers van de onderzoeksafdeling van NXP en hun Nijmeegse collega's zouden volgens Dierick minder gevolgen zijn.

Genoeg van overnames

Volgens Dierick heeft het bedrijf voorlopig genoeg van overnameperikelen. „We zijn heel erg teleurgesteld nadat we twee jaar keihard hebben gewerkt en het ons veel geld heeft gekost. We hebben momenteel dus helemaal geen aandacht voor een overname. Want er is geen chipbedrijf dat niet in China zit, dus is geen enkele overname in deze branche meer zeker.”

Dierick zegt dat zijn bedrijf nu weer vol gas vooruit geeft. „We gaan echt niet bij de pakken neerzitten. We waren twee jaar geleden al goed gepositioneerd als het gaat om chips zoals voor veilig autorijden, autocommunicatie en internet of things. Dat is nu alleen nog maar beter geworden.”

Beëindigingsboete