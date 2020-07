Geen rijtoer met Glazen Koets of balkonscène op Prinsjesdag

Gaat de babypanda Xing He, Fan Xing, He Shun, Dan Qing of He Kang heten? Jij mag het zeggen

11:28 RHENEN - De pandababy die begin mei is geboren in Ouwehands Dierenpark Rhenen krijgt op 14 augustus een naam. De baby van pandamoeder Wu Wen krijgt zijn naam na 100 dagen toegewezen zoals dat in China gebruikelijk is. Vijf namen zijn geselecteerd die geschikt zijn volgens de Chinese ambassade en de China Wildlife Conservation Association.