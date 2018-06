Geen schikking tussen Patricia Paay en GeenStijl over plasseksvideo

video A15 weer vrij na ongeval met drie vrachtwa­gens bij Ochten

12:37 OCHTEN - De snelweg A15 bij Ochten is vanochtend enkele uren afgesloten na een ongeluk in de richting Nijmegen. Bij de botsing, rond 10.15 uur bij Ochten, waren drie vrachtwagens betrokken. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. De cabines van zeker twee trucks zijn zwaar beschadigd.