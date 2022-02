Geen schoolreisje naar het buitenland? Daar mis je niks aan!

Italiaanse politie vindt vrouw (70) die al twee jaar dood in huis zat: ‘Belicha­ming van eenzaam­heid’

Italiaanse politieagenten hebben het lichaam gevonden van een 70-jarige vrouw die al twee jaar dood was. Marinella Beretta werd vrijdag gevonden, zittend in haar eetkamerstoel in haar huis in Prestino, dichtbij het Comomeer. De vrouw wordt door lokale media ‘de belichaming van eenzaamheid’ genoemd.

