Géén sneeuw tijdens kerst, zacht weer met regen

Opnieuw geen witte kerst in Nederland. Het wordt zacht weer met op eerste kerstdag een graad of 8 en tweede kerstdag zo'n 6 graden.

Gelukkig zien we tijdens eerste kerstdag nog wat zon, het wordt in de loop van de dag ook droog. tweede kerstdag wordt een droevige dag, overwegend bewolkt met kans op regen.

Regen, regen, regen

Verkeer kan zich vast voorbereiden, morgen wordt een kletsnatte dag. Omdat de avondspits de dag voor kerst vaak vroeg is, is de kans op files groot. Ook kerstavond wordt regenachtig.

Eerste Kerstdag zon

Woensdag, eerste kerstdag, wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Met een temperatuur van rond de 8 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar. In de nacht naar donderdag kan lokaal mist ontstaan. Regionaal kan het aan de grond vriezen. Daardoor kan het plaatselijk glad worden.

Bewolkt

Donderdag, tweede kerstdag, slaat het weer om. In het oosten kan de zon zich 's ochtends nog even laten zien, maar daar moeten we het dan ook mee doen. Het is overwegend bewolkt met later op de dag kans op regen. Het weer blijft alsnog zacht, met een temperatuur van zo'n 6 graden.

Witte kerst

Sinds het begin van de metingen in 1901 hebben we acht keer een landelijk witte kerst gehad. Dat meldt Weerplaza. De gemiddelde maximumtemperatuur tijdens kerst is 6.2 graden. De nachttemperatuur tijdens kerst ligt doorgaans met 1.2 graden iets boven nul.

Sneeuwduinen

De laatste keer dat we een witte kerst hadden, was in 2010. Toen lag op veel plaatsen in ons land een gesloten sneeuwdek. De meeste sneeuw lag toen in Limburg met plaatselijk meer dan 30 centimeter. Door de stevige wind voorafgaand aan kerst 2010, waren in het binnenland op veel plaatsen flinke sneeuwduinen ontstaan.

Enorme verschillen