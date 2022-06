Geen stille tocht of herdenking voor Samantha, die dood op straat werd gevonden in Arnhem

ARNHEM - Er komt geen stille tocht of herdenking voor Samantha, die donderdagavond 26 mei naakt op straat werd gevonden. De initiatiefnemers - enkele buren - hebben zich teruggetrokken. Intussen is de partner van het slachtoffer nog steeds niet gevonden. Dertien dagen na dato.



Na de dramatische vondst van hun buurvrouw Samantha richtten buren een herdenkingsplek in bij de bewuste flat aan de Cuijkstraat en gaven aan heel verdrietig te zijn en behoefte te hebben aan een stille tocht of herdenkingsbijeenkomst. Bijna twee weken later blijken de buren er samen niet uit te zijn gekomen.

Een herdenking kon sowieso pas plaatsvinden na de uitvaart, zo had de familie van Samantha laten weten. Die begrafenis afgelopen vrijdag, in zeer besloten kring.

Quote Het initiatief van een herdenking ligt bij de buurt, niet bij ons Woordvoerder gemeente Arnhem

De buren in kwestie (namen bij de redactie bekend) geven aan met elkaar in de clinch te zijn geraakt. Ook zou er volgens één van de initiatiefnemers onvoldoende animo zijn voor een stille tocht in de buurt.

Zowel de woordvoerder van de familie van Samantha als de gemeente Arnhem laten sec weten dat de initiatiefnemers zijn afgehaakt. Een woordvoerder van burgemeester Marcouch, die al die tijd met de buurt in gesprek was, zegt nu: ,,Enkele buren wilden graag wat organiseren, nu blijkt dat niet meer zo te zijn. Dan laten we het daarbij. Het initiatief van een herdenking ligt bij de buurt, niet bij ons.”

Hoe het staat met de zoektocht die de politie na de vondst van Samantha afkondigde, is onbekend. De politie heeft nog niet gereageerd op vragen van deze krant.