Geen straf voor kwetsbare man die dakloze levensgevaarlijk stak: ‘Ik vind het heel erg’

toeristen vermist Nederland­se consul over verdwenen toeristen­vlieg­tuig­je op IJsland: 'Ziet er niet goed uit’

De Nederlandse honorair consul op IJsland staat in contact met de plaatselijke autoriteiten wegens de mogelijke vermissing van een Nederlandse toerist, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toerist zou aan boord hebben gezeten van een vliegtuigje dat sinds donderdag wordt vermist. Over de identiteit van de mogelijke slachtoffers is nog niets bekend, laat een woordvoerder van IJslandse kustwacht aan deze site weten.

18:33