Geen veen maar klei en zand: Gelderse dijken blijven stabiel, ondanks extreme droogte

MET VIDEO Zwemt er een krokodil in deze plas in Nijmegen? ‘Ik wist niet wat ik zag’

NIJMEGEN - Een krokodil? In Nijmegen? Een doodgewone maandagmiddag kreeg voor Nijmegenaar Riny Albers (55) een onverwachte wending: tijdens het uitlaten van zijn hond zag hij een merkwaardig dier in het gras langs het water zitten in de buurt Leuvensbroek, vlakbij het Mondial College. Een krokodillensoort. ,,Ik wist niet wat ik zag.”

20:41