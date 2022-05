Geen verwachtingen voor nieuwe Michelinsterren in de regio

Michelin reikt rond het middaguur de felbegeerde sterren uit in het De La Mar in Amsterdam. De Gelderlander volgt de uitreiking en meldt vanaf 11.30 uur welke chef-koks in Gelderland een ster mogen bijschrijven.

Chef-koks in onze regio halen de afgelopen dagen opvallend vaak hun schouders op als gevraagd wordt naar een voorspelling van de Michelinsterrenuitreiking. Normaliter gonst het al weken van geruchten. Dit jaar blijft het echter stil.

Rijnzicht

,,Ik vind het lastig dit jaar’’, zegt Mike Cornelissen, chef-kok van restaurant Rijnzicht in Doornenburg. Hij heeft geen idee wie in Gelderland kans maakt op een nieuwe ster. Hij heeft zelf sinds enkele jaren een Michelinster en volgt de ontwikkeling in zijn vak op de voet, maar hij verwacht niks nieuws in de provincie. ,,Het is spannend na die jaren met corona. Als ik kijk hoe we de ster hebben gehaald en hoe we nu koken, zie ik vooral flinke groei. Als dat leidt tot een tweede ster, zou ik dat heel gaaf vinden. Maar dat is nu nog te vroeg, denk ik.”

Quote Ik ben het spoor na corona en na het uitstellen van de gids een beetje bijster Jeroen Vesters, Restaurant Vesters in Nijmegen

Frank Goossens van een aantal restaurants in onder meer Nijmegen, hoort eveneens niets gonzen. Zijn chef-kok zegt goede verhalen te horen over Orangerie De Pol, maar aan verdere voorspellingen wagen ze zich niet. Mark Captein, chef-kok van Orangerie De Pol in Gaanderen, gaat maandag naar Amsterdam om de uitreiking bij te wonen. Niet dat hij iets verwacht. ,,We zijn pas 3,5 jaar bezig waarvan bijna 2 jaar dicht, dus we hebben nog amper consistentie kunnen laten zien. Zal wat zijn als dat toch gebeurt, dan word ik gek.” Aan verdere voorspellingen waagt hij zich verder ook niet.



Jeroen Vesters dan, van het gelijknamige restaurant in Nijmegen. ,,Geen idee om eerlijk te zijn”, antwoordt hij. ,,Ik ben het spoor na corona en na het uitstellen van de gids een beetje bijster.”

De Nieuwe Winkel

Of ik als recensent bij een kanshebber in Gelderland ben geweest? Karels in Braamt is een zaak die ik zou willen noemen. Maar zij zijn nog maar heel kort geleden gestart, dus de kans op een ster is daarom ook maar heel klein. En een tweede ster voor De Nieuwe Winkel zou natuurlijk prachtig en zeer verdiend zijn. Maandag weten we meer.