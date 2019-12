Geen wc’s in treinen: ‘Kortzichtige provincie zou fout moeten herstellen’

,,Sinds een paar jaar heb ik blaaskrampen, waardoor ik binnen twee minuten bij een wc moet zijn. Maar in de treinen in Gelderland zitten ze niet. Voor mij is het niet haalbaar om in de trein te wachten tot we bij een station zijn, dat red ik gewoon niet.



Ik ben heel erg teleurgesteld in de provincie, ik had echt gehoopt dat er toch voor 2037 toiletten in de treinen zouden komen. Maar niet dus. Dat betekent dat ik pas op mijn 47ste met de trein kan gaan reizen, en dat is wel een beetje laat.



Ik zou graag van Arnhem naar Doetinchem willen gaan, of van Ede-Wageningen naar Amersfoort. Ik heb geen auto, dus probeer nu steeds mensen te charteren om mij te rijden. Zodat we kunnen stoppen bij een tankstation, of desnoods langs de weg. Dat zou niet nodig moeten zijn. Maar ik kan geen gebruik maken van de treinen in Gelderland, omdat de basisvoorziening, een toilet, ontbreekt.”