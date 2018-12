Geen zin in stress in de keuken? Een kerstdiner voor kookdummies

Met receptJe wilt gasten met kerst een smakelijk kerstdiner voorzetten, maar bent allesbehalve een keukenprins- of prinses. Of je ziet op tegen de stress in de keuken. Misschien is dit menu iets voor jou.

Wat te maken met kerst, als kookdummy? Ach, zo moeilijk is het niet. De gerechten in dit menu vragen wel even aandacht. Een blik opentrekken kan natuurlijk ook, maar dit kerstmenu gaat uit van zelf koken. Dus zonder blikken of pakjes. De gerechten zelf maken, kost weinig tijd, de technieken zijn eenvoudig en de slagingskans is groot.

Volledig scherm Ellen Willems probeert het kerstmenu voor minder zelfverzekerde koks uit. © Jan Ruland van den Brink

Tips vooraf

- Koop goede producten. Haal wild bij de poelier en vis bij de visspeciaalzaak. Dat komt de smaak van het gerecht echt ten goede.

- De amuse en de soep kun je van tevoren maken. Het visgerecht en het dessert moeten alleen nog in de oven tijdens de maaltijd. Alleen het hoofdgerecht behoeft meer aandacht op het moment zelf.

- Dek de tafel met zorg. Een tafelkleed, echte kaarsen, een waterkaraf en stoffen servetten geven sfeer. Blijf weg bij de placemats.

- Waar boter staat, bedoel ik roomboter.

- De gerechten zijn bedoeld voor ongeveer vier personen.

- Als je nog een gang extra wilt serveren, haal dan mooie kazen bij de lokale kaasboer en serveer die voor het zoete dessert.

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink

Amuse

Courgettebeignets met feta en munt

1 courgette geraspt, 3 bosui fijngehakt, 250 gram feta, verkruimeld, 6 takjes peterselie, gehakt, 6 takjes munt, gehakt, 85 gram bloem, 2 eieren, olijfolie om in te bakken

Saus: 1 theelepel fijngesneden dille, 1 teentje knoflook, 1 knijp citroen, 100 gram Griekse yoghurt

Meng voor het sausje de Griekse yoghurt met een teentje uitgeperste knoflook en de dille. Breng op smaak met citroensap en zout en zet in de koelkast. De geraspte courgette 15 minuten in een vergiet met 1 eetlepel zout uit laten lekken. Daarna vocht er verder uitknijpen. Roer de rest van de ingrediënten erdoor.

Koekenpan met laagje olie op vuur verhitten. De olie is heet genoeg als je er een stukje brood in gooit en die bruin verkleurt. Schep met een eetlepel een klodder beslag en leg die in de olie. Twee minuten per kant bakken. Meteen serveren kan, maar prima is het om ze eerder te bakken en vlak voor serveren even op te warmen op de bakplaat in een hete oven.

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink

Soep

Oudekaassoep met witlof

350 gram geraspte oude kaas, 0,5 liter bouillon (kip of rund),

0,5 liter room, 2 eetlepels aardappelzetmeel, 1 stronk witlof, geraspte nootmuskaat

Verwarm de bouillon en room met wat peper en zout. Bind de room en bouillon met het aardappelzetmeel. Smelt de kaas in het mengsel. Goed roeren met een garde. Giet alles door een zeef en gooi klontjes weg. Snijd de witlof in smalle reepjes en spoel ze af onder koud water. Schep soep in bord en leg de witlofreepjes op de soep. Maak het af met een klein beetje (liefst verse) geraspte nootmuskaat. Van tevoren maken is prima. Niet laten koken bij het opwarmen.

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink

Tussengerecht

Koolvis met komijn onder dakje van peterselie

4 stukjes koolvis (of kabeljauw) zonder huid van ongeveer 75 gram, 2 theelepels grof zeezout, halve theelepel gemalen komijn

Kruidenkorst: 2 theelepels grof zeezout, halve theelepel gemalen komijn, 100 gram fijn gesneden witbrood zonder korst, 1 bos peterselie gehakt, halve teen knoflook gehakt, 50 gram boter in kleine blokjes, 30 gram geraspte oude kaas, rasp van 1 citroenschil, peper en zout

Meng alle ingrediënten voor de kruidenkorst totdat er een deeg ontstaat. Dat kan in de keukenmachine, maar ook prima met de hand. Leg de bal deeg tussen twee vellen bakpapier. Rol de bal met een deegroller uit tot een platte laag deeg. Laat het een half uur opstijven in de koelkast zodat het niet meer plakt aan het papier.

Meng ondertussen het zeezout met de komijn en smeer de vis hiermee in. Vet een ovenschaal in met wat olie en leg de vis hier op. Snijd de gekoelde kruidenkorst in dezelfde vorm als de bovenzijde van de vis en leg deze op de vis. Zet de vis in een voorverwarmde oven van 75 graden.

Op de lage oventemperatuur gaart de vis heel erg langzaam. Op deze manier hoef je niet bang te zijn dat de vis te gaar wordt. Als je de vis tijdens het opdienen van de soep in de oven zet, is de vis gaar tegen de tijd dat de soep op is. Om te controleren of de vis gaar is, laat je een prikker in de vis zakken. Zakt hij er makkelijk doorheen, zonder druk te zetten, dan is het goed.

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink

Hoofdgerecht

Hertenbiefstuk met abrikozen en portsaus

4 hertenbiefstukken, 150 gram gedroogde abrikozen (gehalveerd), 125 milliliter rode port, 1 eetlepel olie, 50 gram boter, 1 eetlepel tomatenpuree, 150 milliliter wildfond, 1 eetlepel grove mosterd en 500 gram verse pasta

Haal de hertenbiefstukken een uur voor het bereiden uit de koelkast. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verwarm de abrikozen 5 minuten in de port. Verhit de olie en boter en bak hierin de hertenbiefstukken rosé in 2-3 minuten per kant. Neem het vlees uit de pan en laat het onder aluminiumfolie 4-5 minuten rusten. Vooral niet in het vlees snijden of prikken!

Voeg de tomatenpuree toe aan het bakvet en bak 1 minuut. Roer de mosterd erdoor. Giet de fond erbij en voeg de abrikozen met port toe. Verwarm en laat iets inkoken. Serveer de hertenbiefstukken met de portsaus en de pasta.

- Kijk voor een uitleg over de

portsaus naar de video op dg.nl/kerstmenu.

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink

Dessert

Gateau chaud

100 gram boter, 100 gram pure chocolade, 50 gram bloem, 150 gram bruine basterdsuiker, 3 eieren, 50 gram cacaopoeder

Boter en chocolade langzaam en roerend smelten in steelpan. Eieren met suiker in schaal opkloppen, bloem en cacao er doorheen spatelen. De massa met de eieren toevoegen aan het pannetje. In 4 bakjes doen. Tijdens diner zelf op 160 graden afbakken in de oven, gedurende 9 à 10 minuten. Het taartje moet van boven gaar zijn en is van binnen nog zacht. Liefst heet serveren met een koud bolletje vanilleijs erbovenop.

En dan de wijn...

Willekeurig een fles wit en fles rood op tafel zetten, doet afbreuk aan dit zelfgekookte kerstdiner. Ronnie Brouwer, wijnmeester en sommelier bij de Kromme Dissel, geeft daarom even wat wijntips in het algemeen en een paar concrete suggesties voor wie echt indruk wil maken. Het mocht eigenlijk niet, maar hij deed het toch: er staan wat exclusievere flessen bij. ,,Maar het is per slot van rekening kerst’’, aldus Brouwer. Maar je kunt dus ook naar de slijter gaan en zijn algemene aanwijzingen in je broekzak meenemen.

Bij de courgettebeignets

2017 Sauvignon Blanc, Adriano Gigante, Friuli Italië

Munt, frisse kaas en Sauvignon is een gouden combinatie. Erg belangrijk bij dit gerecht is dat de wijn lekker geconcentreerd is en niet te strenge zuren heeft. Anders gaat het verkeerd bij de beignets.

Bij de soep

Klassiek is het om bij de soep geen wijn te serveren. Mocht je wel trek hebben, dan begin je vast met de volgende wijn.

Bij de vis

2016 Pinot Gris, Popov, Tikves Macedonië

Doordat dit een droge houtgelagerde stijl is, is het een heel zachte wijn en pakt het heel goed meerdere smaken op. Zelfs het nogal sprekende van komijn is geen probleem.

Bij hert

2005 Château Musar, Libanon

Een goede hertenbiefstuk is complex qua smaken. Daar moet een wijn bij met diepe gerijpte smaken en zachtheid. Een wijn op leeftijd dus.

Bij chocolade

15 years Boal Madeira, H.M. Borges, Portugal