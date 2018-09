Geld stroomt nog steeds binnen door zwemtocht Van der Weijden; nog eens vier ton erbij

24-jarige Nederland­se studente dood aangetrof­fen in Indiase hotelkamer

13:24 Indiase media melden dat in een hotel in de stad Chennai, beter bekend als Madras, een jonge Nederlandse vrouw dood is aangetroffen. Uit haar paspoort zou blijken dat het gaat om de 24-jarige Linda Irene Heijker uit Leiden, die maandag incheckte. Hotelpersoneel vond de Leidse donderdag levenloos in haar kamer.