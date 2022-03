Geld voor mensen met psychische problemen is op: kliniek in Lunteren sluit, ontzetting bij personeel en cliënten

In Lunteren kunnen mensen terecht die kampen met ernstige depressies of persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling bij het CvP is zeer intensief: 34 weken lang gaan cliënten ‘intern’, om in groepsverband te werken aan hun herstel. Bovendien is er daarna een strak nazorgtraject. Een behandelmethode die werkt.



Cliënten die deze krant sprak, noemen ‘Lunteren’ een laatste strohalm. Mensen die jarenlang dagelijks vochten tegen suïcide, zeggen bij het CvP eindelijk een plek gevonden te hebben waar ze zich thuis voelden en beter konden worden. De zorg in de kliniek in het Veluwse dorp is volgens medewerkers en cliënten, kortom, uniek. Maar daarmee ook te duur, vindt Pro Persona.