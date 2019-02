Geld voor Zaltbommelse carnavalswagens stroomt binnen na grote brand

Aangifte tegen bordeelfil­mers Elten: duizenden euro’s schade

7:31 ELTEN - De eigenaren van het voormalige bordeel Casa Rossa in Elten hebben aangifte gedaan tegen de mensen die hebben gefilmd in het sinds eind 2017 leegstaande gebouw. Er is voor duizenden euro’s schade aangericht, bevestigt de Duitse politie, en daarmee wordt verhuur of verkoop een stuk moeilijker. Onder meer zijn dure, porseleinen poppen gesloopt en zijn kostbare schilderijen en een tv van de muur getrokken.