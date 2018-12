Gelderland: alles op alles voor veiliger verkeer

Project X in Cuijk? ‘Ik hoop echt dat het een flauwe grap is’

7:31 KATWIJK - Het is deze druilerige donderdagochtend stil als altijd in Katwijk. Mensen op straat zijn op één hand te tellen. Wat wil je ook in een dorp van niet eens 400 zielen. Alleen de straaljagers van de nabijgelegen luchtmachtbasis in Volkel verstoren rond het middaguur voor even de weldadige rust in het Cuijkse kerkdorp. Stilte voor de storm? Vrijdagavond verstoren misschien wel duizenden 'feestvierders’ de rust in het Brabantse dorp aan de Maas.