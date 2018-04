Gelderland beschermt stokoude bodems: geen natuurbegraafplaats

Populair

Natuurbegraven is de laatste tien jaar erg populair geworden in Nederland. Op zo'n dodenakker in een natuurgebied worden overledenen in een biologisch afbreekbare urn of kist begraven. Omdat het gebied natuurlijk moet blijven, krijgt het graf geen gedenktekens. Natuurbegraafplaatsen duiken in het hele land op, maar Gelderland met de vele bossen krijgt volgens de provincie veruit de meeste aanvragen.