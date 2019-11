Gelderland beslist in december over maximumsnelheid op snelwegen: overal 100?

Gelderland maakt nu een inventarisatie van de mogelijkheden, zegt de woordvoerder. ,,We kijken waar de uitstoot vandaan komt en waar de meeste last zit, en welke opties er zijn om daar wat aan te doen. Als we het overzicht hebben, komen we met een plan met maatregelen per gebied. Per regio kunnen die maatregelen verschillen.”



De provincie verwacht in de eerste twee weken van december duidelijkheid te hebben. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de provinciale snelwegen, maar ook naar industrie, landbouw, en bouw.



,,Ook alle Gelderse N-wegen worden meegenomen. We kijken wat de effecten van de maatregelen zouden kunnen zijn. Wat hebben we er aan en wat levert het op?”