Gelderland bevriest strenge stikstofmaatregelen voor boeren tot december

Dat is dinsdag bekend geworden na een besloten bijeenkomst van het college van Gedeputeerde Staten.



Gedeputeerde Peter Drenth beloofde de Gelderse boeren vorige week al zijn best te doen om de stikstofmaatregelen die hun treffen voorlopig op te schorten. Dat deed hij nadat zij hun trekkers massaal op de Markt voor het provinciehuis in Arnhem parkeerden.



Volgens Drenth waren de problemen die de boeren hadden met de regels ineens ‘groter dan gedacht’. Vooral hun uitbreidingsruimte zou ernstiger worden beperkt dan hij had ingeschat.



Inmiddels heeft Drenth overleg gepleegd over de stikstofregels met boerenorganisaties uit de regio.

Overstag

De belofte van Drenth vorige week was opmerkelijk, omdat hij in de dagen daarvoor juist zei dat de boeren in Gelderland gewoon moeten inleveren om de problemen voor stikstof op te lossen.



Dat benadrukte hij tijdens het Boerendebat van De Gelderlander in Wageningen, toen bekend was geworden dat zijn collega in Friesland wel bereid was het beleid voor landbouw aan te passen.



Naast Gelderland gingen ook Overijssel en Drenthe later overstag. Groningen weer niet, ondanks dat daar hevige protesten plaatsvonden en zelfs de deur van het provinciehuis werd geramd.

Onduidelijkheid