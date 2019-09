Gelderland dreigt eigen klimaatdoelen niet te halen: ‘Gaat niet lukken met alleen wind en zon’

Bedrijven en burgers in Gelderland moeten meer doen aan energiebesparing en verlaging van de CO2-uitstoot. De provincie wil drastische maatregelen nemen om de eigen klimaatdoelstelling te halen. De huidige plannen zijn onvoldoende, blijkt uit nieuwe berekeningen.

Dat zegt gedeputeerde Jan van der Meer in gesprek met De Gelderlander. Het college liet alle plannen die zijn gemaakt voor windmolens en zonnevelden in de provincie doorrekenen, en kwam tot de conclusie dat die een CO2-reductie van 45 procent opleveren in 2030. Iets minder dan de landelijke afspraak van 49 procent, maar fors minder dan de eigen doelstelling van 55 procent.

Wind- en zonne-energie niet genoeg

Die doelstelling, erkent Van der Meer, gaat niet lukken ‘met alleen wind en zon’. Nu staan er ruim 100 windmolens op stapel in Gelderland. Voor de landelijke doelstelling zijn er 230 nodig, met 2000 hectare aan zonnevelden. Maar als die extra procenten ook nog gehaald moet worden, dan praat je over 800 windmolens en 3300 hectare zonnevelden. Ondoenlijk en niet reëel, zegt de gedeputeerde.

Het gat moet dus op een andere manier gedicht worden. En daarvoor zijn er ‘geen taboes’. ,,Alle ideeën om die 10 procent extra te realiseren zijn welkom.” De provincie wil in gesprek met de 25 grootste uitstoters in Gelderland, ‘kijken of daar meer te halen valt’.

,,De glastuinbouw, keramische industrie, en papierindustrie, daar moeten we nog meer kunnen doen.” Van der Meer zegt ook te willen kijken of meer CO2 kan worden afgevangen bij afvalverwerkers. Ook moeten inwoners bewuster met energie omgaan.

Quote Alle ideeën om die 10 procent extra te realiseren zijn welkom. Jan van der Meer

De enige provincie met een eigen doelstelling

Gelderland is de enige provincie met een eigen doelstelling voor CO2-besparing. De provincie had al 360 miljoen euro uitgetrokken om die reductie voor 2030 te realiseren. ,,Voor duurzame energieopwekking is landelijke subsidie beschikbaar, maar voor het besparen van energie en CO2-reductie niet”, zegt Van der Meer. ,,Daar gaan wij dus nadrukkelijk naar kijken, om onze doelstelling toch nog te kunnen halen.”