Gelderland: drie jaar overlast door Lelystad Airport, maar niet langer

Gedeputeerde Josan Meijers zegt dat het onaanvaardbaar is als mensen nog vele jaren last van laagvliegende toestellen hebben. Drie jaar overlast is wel aanvaardbaar, stelt zij.

Ander standpunt

Dat standpunt is voor het Gelderse provinciebestuur nog steeds te radicaal. Maar Meijers constateert wel dat minister Van Nieuwenhuizen bezig is onduidelijkheid te scheppen. De minister schreef in februari dat de herindeling van het luchtruim in 2023 klaar moest zijn. In juli schreef ze aan de Tweede Kamer dat de herindeling van het luchtruim vanaf 2023 geïmplementeerd wordt. Dat kan volgens Meijers ook betekenen dat het nog jaren duurt voordat die herindeling voltooid is. In de tussenliggende jaren kunnen de inwoners van Gelderland fors overlast houden. En dat mag niet gebeuren, stelt de gedeputeerde.