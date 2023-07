Gelderland drijft minister Van der Wal op kosten: meer dan 10 miljard euro nodig voor stikstofaanpak

indebuurt.nl Je eigen blokken­sche­ma: dit is de app van de Vierdaagse­fees­ten 2023

Wist je dat de Vierdaagsefeesten het grootste gratis evenement van heel Nederland is? Er zijn ruim 45 podia met leuke acts. Hoe je ooit overzicht gaat krijgen over dat hele programma van de Vierdaagsefeesten 2023 in Nijmegen? Nou, door deze handige app.