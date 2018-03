Gelderland gaat veel te ver met klimaatmaatregelen

Nijmegen stuurt zo'n 400 stempassen na

7:15 NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft de afgelopen dagen in totaal zo'n 400 vervangende stempassen nagestuurd. In zeker de helft van de gevallen was falende bezorging de oorzaak. Zo'n 200 Nijmegenaren hadden daardoor geen stempas in de bus gekregen. ,,In de andere gevallen gaven mensen aan dat ze de stempas zelf kwijt waren geraakt.’’