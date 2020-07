Gelderland geeft 6 miljoen voor landbouw met meer oog voor de natuur

ARNHEM - Tal van organisaties in het groen en in de landbouw gaan samenwerken in een nieuw platform dat ‘natuurinclusieve’ landbouw in Gelderland moet stimuleren. Provinciale Staten willen zes miljoen voor het plan vrijmaken.

Het platform is een initiatief van Natuur en Milieu Gelderland. Directeur Petra Souwerbren zegt dat landbouw met meer oog voor de natuur meer dan ooit nodig is. ,,De kwaliteit van het landschap gaat achteruit. Er is ruimtedruk. De biodiversiteit staat onder druk. De wolf is dan wel terug, maar de stand van weidevogels en veel insecten is zorgelijk.’’

Ecosysteem verandert

Niet iedereen ziet daarin een urgent probleem. Souwerbren snapt dat er discussie mogelijk is over de vraag hoe ‘erg’ het is. ,,Natuurlijk is een ecosysteem niet eeuwig hetzelfde. Steden worden groter. Landbouwbedrijven veranderen. Maar er ontstaan wél problemen als plaaginsecten géén natuurlijke vijanden hebben, kijk bijvoorbeeld naar de sterfte onder naaldbomen op de Veluwe.’’

‘Boeren profiteren van de plannen’

Ze benadrukt dat boeren ook profijt hebben van de plannen. ,,De kwaliteit van de bodem is op dit moment heel laag. En als je bodem niet goed is, groeien je gewassen niet goed. Daarom is het ook voor boeren van belang.’’

Het nieuwe platform gaat boeren adviseren, bewoners betrekken en projecten ontwikkelen om boeren meer natuurinclusief te laten werken. Boeren kunnen al klein beginnen, zegt Souwerbren. Al is het maar een nestkastje bij de boerderij, struiken op het erf en kleine stukken bloemrijke akkerranden. ,,Elke maatregel helpt, al is het maar een klein beetje.’’

Consument moet gaan betalen

Grote uitdaging voor het platform wordt de betaalbaarheid van de projecten. Land met bloemen, daar verdient een boer immers niet aan. Het platform wil op zoek gaan naar alternatieve verdienmodellen, waarbij ook de consument meer zal moeten betalen. ,,We zijn een beetje verwend in Nederland dat we voor weinig geld veel voedsel kunnen kopen.’’

Tegelijkertijd heeft de boer er uiteindelijk ook profijt van, zegt Souwerbren. ,,Als de organische stof in je bodem verbetert, zal ook de opbrengst van de teelt verbeteren.’’

Woensdagavond laat stemmen de Gelderse statenfracties over de perspectiefnota waarin is vermeld dat er zes miljoen komt voor dit plan. Geen van de fracties gaf al aan tegen dit plan te zijn.