Gelderland geeft subisidie voor strijd tegen 'horrorplant' duizendknoop

Verdachte van doden transgen­der Bianca in beroep tegen straf van 11 jaar

18:35 ARNHEM - De 29-jarige Ferit V. uit Ede gaat in hoger beroep. De man vindt dat hij onterecht 11 jaar gevangenisstraf heeft gekregen voor doodslag op de transgender prostituee Bianca in Arnhem. Volgens zijn advocaat Cem Polat heeft zijn cliënt een andere lezing van het gebeurde en is bovendien niet bewezen dat de klappen die Bianca kreeg dodelijk waren.