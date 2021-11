Gelderland haalt eigen duurzame doelen niet: meer schone energie, maar ook steeds meer verbruik

Dat blijkt uit de laatste monitor van het Gelders Energieakkoord, waarin 200 bedrijven en organisaties afspraken hebben gemaakt om de CO2-uitstoot terug te dringen én meer duurzame energie op te wekken.



Uit de monitor blijkt dat het niet gelukt is om per jaar 1,5 procent aan energie te besparen. Ook de doelstelling in 2020 14 procent van het energiegebruik uit hernieuwbare bronnen te halen, is niet gehaald. ,,Met kunst- en vliegwerk, als we ook allerlei soorten biomassa-installaties meerekenen, komen we op bijna 8 procent”, zegt Pieter van der Ploeg van het Gelders Energieakkoord.