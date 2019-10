Gelderland in emoji's: kippen, campings en... Cuba?

Er zijn ook emoticons die er uit springen. Zo zijn er de kersen in de Betuwe en die rode telefoon bij Apeldoorn? Drie keer raden wie je daarmee kunt bellen. Universiteitssteden als Enschede en Groningen krijgen een mannetje met een academische baret. En de satelliet, die zouden wel eens kunnen staan voor de radiotelescopen bij Westerbork.



Wat in onze regio opvalt is de Cubaanse vlag bij Nijmegen, de stad die ook wel eens wordt omschreven als ‘Havana aan de Waal’. Van Woerkom: ,,Die bijnaam is blijven plakken uit mijn studentenstad, ik heb gestudeerd in Nijmegen.” Van Woerkom krijgt veel reacties op de kaart. ,,Mensen herkennen zich er in, of juist niet.”



Toch zijn de emoji's niet altijd even grappig. Amsterdam wordt vertegenwoordigd door een (water)pistool, ongetwijfeld gekozen om de liquidaties die onze hoofdstad schokken.



Het afvalbakje dat voor Almere staat levert volgens de maker van de kaart nogal wat reacties op. ,,Het is toch een beetje de volkssport om grappen te maken over Almere.” Hij heeft zélf overigens niets tegen de stad. ,,Heel Nederland is prachtig!”