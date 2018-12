Gelderland kan die 65 miljoen beter investeren in een ander project dan IMEC

Waar zijn de hennepkwe­ke­rij­en? Politie vindt in Oost-Bra­bant veel minder plantjes dan voorheen

7:00 EINDHOVEN/HELMOND - Voor het zoveelste jaar op rij neemt het aantal opgerolde hennepkwekerijen in Oost-Brabant fors af. Dat blijkt uit een doorrekening van politiecijfers over de eerste helft van 2018. Met 102 aangetroffen kwekerijen tot en met half juli lijkt het jaartotaal rond de tweehonderd uit te komen; veel minder dan de 301 plantages in 2017 en de 487 in 2016. Wordt het de criminelen te heet onder de voeten, hebben ze meer winstgevende zaakjes gevonden?