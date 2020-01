Gelderland moet nog veel strenger zijn voor biomassacentrales

video Dodelijke ongevallen met liften komen ‘sporadisch’ voor: ‘Heel belangrijk dat je rustig blijft’

7:40 ARNHEM - Een kwart van de Nederlanders komt wel eens vast te zitten in een lift, zegt woordvoerder Koos van Lindenberg van het Liftinstituut. Maar zo’n tragisch ongeval als dat in Arnhem tijdens nieuwjaarsnacht heeft hij in 31 jaar tijd nog nooit meegemaakt.