Gelderland ook om: stel Lelystad Airport uit

ARNHEM - Ook de provincie Gelderland is om: Lelystad Airport mag pas open als er een 'nieuw en zorgvuldig' proces heeft plaatsgevonden over de vluchtroutes van en naar de luchthaven. Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland maandagavond in een persbericht. Eerder al pleitten de Overijsselse Staten voor uitstel.

Gelderland wil dat minister van Infrastructuur Van Nieuwenhuizen de fouten in de milieueffectrapportage herstelt en start met de herindeling van het luchtruim voordat de vluchtroutes worden vastgesteld. Die herindeling, nu gepland voor 2023, maakt het mogelijk dat vliegtuigen hoger over Overijssel en Gelderland vliegen dan nu gepland; het vermindert de gevreesde geluidsoverlast. Gelderland constateert dat het proces tot nu toe vol verrassingen en onduidelijke communicatie zit en het draagvlak voor Lelystad Airport afbrokkelt.

Nu de bijval voor uitstel van Lelystad Airport toeneemt, gaan prominente inwoners van de stad in de tegenaanval. De kersverse stichting 'Lelystad Airport moet door' begint een campagne om duidelijk te maken dat het vakantievliegveld in april 2019 open moet. ,,We gaan er vol in.’’

,,De mensen die zich zorgen maken over Lelystad Airport hebben de publiciteit gepakt en dat is hun goed recht. Nu pakken wij 'm terug'', zegt advocaat Cees Okkerse strijdlustig. Hij treedt op als woordvoerder van de stichting die dinsdag een campagne aftrapt.

Voor kamerdebat

Dat gaat gepaard met de lancering van de website 'Lelystad Airport moet door' en een Facebookpagina. Hier kunnen mensen een steunbetuiging achterlaten. Dat moet snel gebeuren, want de reacties moeten nog vóór het Kamerdebat over Lelystad Airport (waarschijnlijk op 21 december) aan de Tweede Kamer worden overhandigd. Daarnaast vraagt de stichting aan sympathisanten om een donatie. Om een of meer advertenties in landelijke kranten te kunnen betalen, zegt Okkerse. ,,We gaan er vol in.''

Bijval

Naast Okkerse gaan notaris Bart Jan Binnerts en Irene Medema en Dirk Jan Verdoorn (respectievelijk directeur en voorzitter van Bedrijfskring Lelystad) schuil achter de actie. Ze staken de koppen bijelkaar omdat ze zagen dat de beweging die wil wachten met de uitbreiding van het vliegveld tot 2023, als het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld, aanzwelt. ,,Er is nog steeds een meerderheid voor opening in 2019, maar die hoor je niet. Dat willen wij veranderen.'' De stichting rekent op bijval uit de wijde omtrek, inclusief de Veluwe. ,,Het vliegveld biedt veel economische kansen, ook in die regio'', weet Okkerse.

Belang vakantievliegveld