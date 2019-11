Gelderland rukt op als drugsprovincie: ‘Laten we ons hier in het Oosten niet in slaap laten sussen’

Dat gebruikers van xtc en aanverwante drugspillen blind zijn voor keiharde drugscriminaliteit en hun kop in het zand steken verwondert zowel de politie- als justitiebaas. ,,Slikkers dragen ook verantwoordelijkheid. Ze houden een criminele markt in stand.”



De politiechef en hoofdofficier slaan alarm. Ze willen de samenleving wakker schudden. Drugscriminaliteit alleen een probleem van de Randstad? Vergeet het maar. Op het lieflijke platteland van Gelderland en Overijssel worden iedere maand wel een of twee drugslabs ontmanteld.



De viervoudige moord in de Enschedese growshop, de schietpartij recent in een Zwolse nieuwbouwwijk en de arrestatie vorige week van een Nijmegenaar als spil in een internationaal drugsonderzoek.



Dros: ,,Laten we ons hier in het Oosten niet in slaap sussen en denken dat ondermijning een probleem is van de Randstad en dat het hier wel meevalt. Dat is zeker niet het geval. De drugscriminaliteit speelt hier indringend”, zegt Dros.



En dat is niet geheel onlogisch, meent hoofdofficier Kunst. ,,We zijn een grensregio, de verbindingen met de Randstad zijn uitstekend. We hebben een groot plattelandsgebied. Criminelen kunnen makkelijk ongezien hun gang gaan.”