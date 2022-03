Gelderland stopt met druktemonitor: geen behoefte meer aan

ARNHEM - Gelderland stopt met het maken van een druktemonitor. In 2020, midden in de coronacrisis, presenteerde de provincie voor het eerst een monitor waarop inwoners en toeristen konden zien hoe druk het was in een park of in een dierentuin. In mei gaat de website uit de lucht.