Gelderland viert het Eurovisiefeestje met champagne, speciaal bier en Chonchita-worst

VIDEO Duitse Pan­ther-tank aangekomen uit Frankrijk in Overloon: net op tijd voor Militracks

17:33 OVERLOON - Opluchting is er deze middag in het Oorlogsmuseum in Overloon. Een Duitse Panther-tank die het museum mag lenen voor de Militracks die dit weekeinde plaatsvinden, is toch nog op tijd aangekomen uit Frankrijk. De Panther tank behoort tot de vaste collectie van het Musée des Blindés in het Franse Saumur. Door motorpech leek de tank niet te kunnen overkomen.