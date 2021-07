Gelderland wil apart stikstofplan voor kwetsbare Veluwe: ‘Van Delfzijl tot Chemelot, alles heeft hier impact’

Drenth staat voor de schier onmogelijke taak om natuur en economie in Gelderland in balans te brengen. Gelderland heeft én veel boeren én het grootste aaneengesloten natuurgebied op land. Bovendien een natuurgebied dat zwaar aangetast is door de stikstofuitstoot: de Veluwe.



Het is reden dat de Gelders gedeputeerde pleit voor een landelijke status aparte voor de Veluwe, met ruim 80.000 hectare goed voor ongeveer 40 procent van alle stikstofgevoelige natuur in het land. ,,Van Delfzijl tot Chemelot, alles heeft impact op de Veluwe. Maar ik kan een gedeputeerde in Groningen niet zomaar zeggen dat hij maatregelen moet nemen voor een bedrijf daar.”