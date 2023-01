Gelderland wil dramatisch stikstofscenario Overijssel voorkomen door eerst boeren te helpen die voor de rechter staan

Oproep Welk dier is wereldbe­roemd in jouw buurt?

Iedere stad heeft er wel één: een dier dat iedereen in de buurt kent. 10 Downing Street in Londen heeft Larry the Cat, die inmiddels aan zijn vijfde premier toe is. De Radboud Universiteit heeft de Huygenskat, en die is zo geliefd dat hij zelfs zijn eigen Instagramaccount heeft.

12:45