Gelderland wil paden verleggen om Veluwse natuur rust en bescherming te bieden

Gruwel­moord op drugsver­slaaf­de: 15 jaar cel én tbs geëist tegen Didammer

14:32 DIDAM - Voor de gewelddadige roofmoord op een 59-jarige drugsverslaafde man in Den Hoorn (een dorpje net onder Den Haag) is woensdag een celstraf van 15 jaar met tbs geëist tegen de 42-jarige Vincent de B. uit Didam. De B. heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) met twee medeverdachten het slachtoffer in diens woning beroofd en mishandeld.