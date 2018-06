Gelderlander ervaart weer meer parkeerproblemen

Over parkeerproblemen klaagde vorig jaar 45,4 procent van de ondervraagden in Gelderland. In 2016 was dat 43,5 procent. Daarmee is er na een daling die in 2014 inzette opeens weer een iets grotere stijging te zien. Overigens klaagden in 2012 en 2013 meer mensen over parkeerproblemen: 45,9 en 46,5 procent.