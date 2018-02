'Gelderlander moet direct van die nepnieuws-lijst'

Juffen en meesters 'vallen bij bosjes', kinderen naar huis gestuurd

7:02 NIJMEGEN - Er zijn zoveel leerkrachten door griep geveld, dat basisscholen in de regio Nijmegen er niet meer aan ontkomen groepen leerlingen naar huis te sturen. ,,Tot nu toe is dat een stuk of tien keer gebeurd", zegt bestuurder Toine Janssen van Conexus, koepel van dertig Nijmeegse en Maldense scholen. ,,Juffen en meesters vallen bij bosjes. Het is bij ons alle hens aan dek.”