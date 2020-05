Gelderlanders houden zich steeds minder goed aan coronaregels

Nog meer irritatie

Toch zijn we wel meer gefrustreerd over de huidige situatie . Meer mensen dan in een zelfde peiling twee weken geleden zeggen vaker geïrriteerd (32%) en gestrest (33%) te zijn. Vrouwen, jongeren en praktisch opgeleiden hebben hier het meest last van. Die stress komt niet per se door de plek waarin de Gelderlanders wonen. De meeste inwoners van de provincie (85,5%) vinden hun woning best een prima plek om in te verblijven op dit moment.